Maiao l’île interdite de débit Internet

Impossibilité d’envoyer des fichiers, problèmes de connexion pour communiquer avec l’extérieur. Les habitants de Maiao sont reliés à Internet, mais pas avec le meilleur débit. Pour les parents qui envoient leurs enfants au collège ou au lycée à Tahiti et Moorea, ces problèmes de communication sont de plus en plus difficiles à supporter.

« Ici, oui on a Internet, mais c’est un semblant d’Internet ». Voilà la situation numérique de Maiao résumé par Adèle, habitante de l’île interdite. Maiao est bien reliée au réseau Internet par satellite, mais la capacité de transfert n’est que de 500 kb/s pour les 80 habitations. En comparaison, les abonnés en ADSL de Tahiti bénéficient d’une capacité de 8 Mo/s. Le réseau satellite montre donc ses limites à Maiao, comme dans les archipels éloignés.

Des limites qui compliquent la vie des habitants de l’île, notamment pour l’envoi de documents administratifs et pour communiquer avec les élèves qui étudient à Moorea et Tahiti. Une situation de plus en plus difficile à supporter pour les familles, comme l’explique Adèle.

De son côté, le président Edouard Fritch dit comprendre la situation « qui est la même aux Tuamotu ». Selon le président, le câble Natitua, qui alimentera les Tuamotu et les Marquises, réglera une partie du problème même pour Maiao en libérant du débit satellite. Mais les habitants vont devoir encore s’armer de patience jusque là.