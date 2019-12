La grève s’essouffle à l’InterContinental Moorea

Seul l’InterContinental de Moorea subit encore les effets de la grève débutée jeudi dernier, avec un piquet de grève où ne reste plus qu’une dizaine de personnes, selon la direction.

Une grève qui n’a jamais démarré à Bora Bora ou Tetiaroa, et qui n’aura duré que deux jours à Tahiti où un accord avait été trouvé dès samedi. Ce matin le directeur des hôtels InterContinental en Polynésie, Guillaume Épinette, faisait le point : « On a la plupart du staff qui a repris le travail depuis lundi, donc là sur le piquet on n’a quasiment que les délégués ou les représentants syndicaux, donc on parle de moins d’une dizaine de personnes. Aujourd’hui ils abandonnent le point sur les 4 gars, ce qui les intéresse surtout le paiement des jours de grève, et pour le moment, nous, la position sur ce point-là elle ne bouge pas. » Au moment où il s’exprimait, aucune réunion n’était encore calée aujourd’hui ou demain.

Par ailleurs les négociations annuelles tripartites de branche se sont poursuivies hier, pour tout le secteur de l’hôtellerie, notamment sur les revalorisations annuelles pour l’ensemble de la branche .

Concernant les quatre salariés licenciés pour harcèlement sexuel, la direction indique ne pas avoir de nouvelles pour le moment d’une action du syndicat O Oe To Oe Rima devant le tribunal du travail.