L’association 193 en justice contre l’élection de Yannick Lowgreen au Cesec

193 a déposé une requête, examinée par le tribunal administratif mardi, visant à faire annuler l’élection de Yannick Lowgreen, de Tamarii Moruroa, au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec).

193 fait valoir que Yannick Lowgreen a été irrégulièrement désigné par son association pour la représenter au sein de la 4e institution du Pays, parce qu’elle n’a pas correctement effectué le renouvellement de ses statuts. La dernière modification apportée aux statuts de Tamarii Moruroa a porté à six ans le mandat du bureau, sans modifier celui du président. Ainsi, en théorie, Yannick Lowgreen n’était plus président depuis 2015, dit 193, le rendant inéligible au Cesec.

La rapporteur public a estimé que la fraude n’était pas clairement établie par les pièces du dossier, et de plus, 193 a déposé son recours près d’un an après l’élection au Cesec, alors que le délai est de 4 mois. Le tribunal administratif rendra son jugement la semaine prochaine.

Pour rappel, Yannick Lowgreen a été élu au Cesec, dans le collège de la vie collective, en septembre 2018, pour être le représentant commun des trois associations de défense des victimes des essais nucléaires. Il avait été élu au second tour au bénéfice de l’âge, qui au Cesec est donné au plus jeune des candidats.