La Horue Mata’eina’a : une compétition de surf par équipe à Papara ce week-end

Max Wasna, président de la fédération tahitienne de surf, et Sarah Pahape, secrétaire permanente ,ont présenté une nouvelle compétition du surf : la Horue Mata’eina’a. Pour une fois les points ne seront pas comptabilisés individuellement mais par équipes de six personnes qui représenteront une commune. Une compétition de surf qui marque, samedi et dimanche prochains, le démarrage des entrainements des Jeux Olympiques.

J-10 pour l’épreuve de surf des Jeux Olympiques mais déjà les festivités ont commencé. Et ce week-end ça se passera à Papara sur le spot de la Taharuu. La Fédération tahitienne de surf organise, avec le partenariat de la cellule Tuaro Nui, la Horue Mata’eina’a. Une compétition inédite car elle se joue par équipe de six, composée d’une femme et d’un mineur minimum, avec un « power surfeur », c’est-à-dire un surfeur considéré comme le meilleur de l’équipe et dont trois vagues seront comptabilisées (contre deux pour chacun des membres de l’équipe) et un capitaine. Chaque équipe aura 60 minutes, le temps d’une série, pour affronter les autres surfeurs. Cela fonctionne par relais, comme l’explique Sarah Pahape, la secrétaire permanente de la Fédération tahitienne de surf. L’équipe est placée dans des box sur la plage et chaque surfeur passe l’un après l’autre dans les vagues mais l’ordre de passage de chacun doit être déterminé à l’avance. Fun, mais aussi stratégique pour ce format de compétition appelée « Tag Team », choisi pour se retrouver autour des valeurs des JO : l’amitié, l’excellence, le respect, la performance.

Chaque équipe doit présenter deux disciplines différentes minimum : bodysurf, paddle, bodyboard, surf… Elle représente sa commune mais chaque commune peut amener plusieurs équipes. Au départ, il s’agissait d’ouvrir la compétition aux seules communes labellisées mais finalement la Horue Mata’eina’a a été ouverte à toutes. Cette compétition va permettre aux surfeurs locaux de montrer qu’ils sont bons, affirme Max Wasna, le président de la Fédération tahitienne de surf. « Ça permet à tout le monde de se rassembler, de faire la fête avec la fédération, les clubs et tout le public. On a pas mal de nouvelles générations qui arrivent, ils sont incroyables et j’espère qu’ils sont tous inscrits. »

Cette compétition marque aussi le début des entrainements pour l’épreuve de surf des Jeux Olympiques. Les athlètes sont attendus sur le plan d’eau à Teahupoo pour s’échauffer avant que les choses sérieuses ne commencent à partir du 27 juillet. Rendez-vous à Papara, au spot de la Taharuu, ce samedi et dimanche. Pour les surfeurs, il est possible s’inscrire par mail (fedesurf@live.fr) ou sur Facebook.