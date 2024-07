Nouvelle-Calédonie : Aircal annonce un plan social pour réduire ses effectifs d’un tiers

Les troubles en Nouvelle-Calédonie ont « anéanti » tout espoir de retour à l’équilibre cette année pour Aircal, déjà en proie à des déficits chroniques. Pour éviter la cessation de paiements la direction a annoncé ce mercredi 17 juillet des mesures d’urgence, à commencer par un vaste plan social qui vise à se séparer d’une centaine d’employés. Les explications de notre partenaire Les Nouvelles calédoniennes.

Une crise qui s’ajoute à la crise

Covid, tensions sociales, blocages d’aérodrome… Les crises successives de ces dernières années avaient déjà plongé la compagnie aérienne dans une situation financière critique, impliquant de déclencher, fin 2023, une procédure de mandat ad hoc pour tenter de trouver un nouveau modèle économique pérenne, avec comme objectif un retour à l’équilibre d’ici la fin de l’année. Mais les exactions qui secouent le pays depuis le 13 mai ont apporté le coup de grâce en « anéantissant ces ambitions », se désole Daniel Houmbouy, directeur général de la compagnie.

Un trafic en chute libre

Si des ponts aériens ont été assurés entre Magenta et La Tontouta, aucune activité commerciale n’a été réalisée par la compagnie entre le 13 mai et le 5 juin dernier. Et depuis, la reprise est « très timide » en particulier vers Ouvéa et l’île des Pins où, faute d’avions suffisamment remplis, les rotations ne sont plus quotidiennes. Tourisme inexistant, déplacements professionnels limités par la crise économique et les difficultés de l’administration, et perte de pouvoir d’achat des résidents : ainsi, Aircal table sur une chute de son trafic de près 70 % d’ici décembre par rapport au niveau d’avant crise, soit une baisse globale estimée de 35 % sur l’année 2024. En clair, alors que la compagnie misait sur une fréquentation de 430 000 passagers, la fréquentation devrait péniblement atteindre la barre des 300 000 clients cette année, ce qui représente un manque à gagner de 1,7 milliard de francs.

Une centaine d’employés licenciés

La compagnie est « prise de court » et doit amorcer une « transformation importante et presque une révolution pour éviter la cessation de paiements » car « aujourd’hui c’est une question de survie » de la société, assure Daniel Houmbouy, qui annonce devoir prendre des « mesures d’urgence ». La première de ces décisions est de lancer un vaste plan social, qui vise à se séparer d’un tiers des employés, soit une centaine de personnes. Ces licenciements devraient prendre effet d’ici le mois de septembre. Contrairement aux décisions prises durant la pandémie, la direction précise ne plus avoir les moyens de financer un plan de départs volontaires.

Avec Les Nouvelles calédoniennes