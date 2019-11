La Journée Mondiale des Droits de l’Enfant se fête au parc Aorai Tini Hau

Le mercredi 20 novembre de midi à 17 heures au parc Aorai Tini hau, le Fare Tama Hau célébrera les 30 ans de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que ses 15 ans d’existence. Stands d’informations, cadeaux et festivités seront de la partie.

Cela fait quinze années que le Fare Tama Hau, aussi connu sous le nom de Maison de l’enfant et de l’adolescent, s’attache à prévenir les dysfonctionnements des liens parentaux et à améliorer le bien-être de l’enfant et de l’adolescent. Pour célébrer cette anniversaire et les 30 ans de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’établissement a prévu quelques festivités au Parc Aorai Tini Hau.

De nombreux cadeaux seront à gagner et des célébrités locales manifesteront leur soutien en faveur de la jeunesse. Outre ces festivités, il y aura aussi des stands où différents intervenants viendront informer le public sur les difficultés que peuvent rencontrer enfants et adolescents, ce que nous explique Pito Maitoa, éducateur spécialisé au Fare Tama Hau.

En quinze années d’existence, le Fare Tama Hau a vu la place de l’enfant, au sein de la société polynésienne, évoluer. De nos jours, « la parole de l’enfant est prise en compte. » affirme Pito Maitoa.

Le programme des festivités :

De 12h00 à12h30 : cérémonie d’ouverture et discours de présentation fait par le Dr Daniel Dumont.

De 12h30 à 13h00 : défilé de Vaihau Bottari & Teremu Touatekina, représentants du crossfit polynésien.

De 12h30 à 16h30 : Activités pour petits et grands, de 0 à 77 ans. Bouées gonflables, jeux de fête foraine, parcours sportif, jeux d’équipe etc.

De 15h30 à 16h00 : Défilé de la Team Harley Davidson.