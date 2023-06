La justice a donné raison aux parents du collégien harcelé et sanctionné

Les parents d’un collégien de 14 ans avaient saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation d’une sanction prononcée contre leur fils par son établissement scolaire. Victime de harcèlement moral, c’est lui qui avait été sanctionné suscitant l’incompréhension des parents. Le tribunal administratif leur a donné raison ce mardi.

Le tribunal administratif a rendu sa décision dans l’affaire opposant des parents d’un enfant harcelé au collège où il était scolarisé, en donnant raison aux parents. L’adolescent de 14 ans, d’origine métropolitaine et maghrébine était victime de harcèlement moral de la part de plusieurs élèves qui l’insultaient en le traitant de « violeur » et de « pédophile ». La direction de l’établissement était au courant et reconnaissait que le collégien était bien victime mais lui avait infligé un avertissement. Ce n’est donc pas les harceleurs qui ont été sanctionnés mais la personne harcelée. Devant l’incompréhension d’une telle décision, les parents de la victime avaient demandé l’annulation de la sanction au tribunal administratif qui vient de leur donner raison. Le tribunal administratif a suivi les réquisitions du rapporteur public et a annulé la sanction pour « défaut de motivation en droit ». L’avocat de la famille, Me Dumas, a déjà annoncé qu’ils n’en resteraient pas là et préparaient « d’autres recours contre X, visant tous les protagonistes, qui seront déposés au pénal ». Le collégien, lui, a dû quitter son établissement face au harcèlement qui s’est poursuivi, et il est scolarisé à domicile via le dispositif du CNED.