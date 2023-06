Un nouveau PDG et toujours des projets pour Air Moana

Raitini Rey, actuel directeur général, reprend à Karl Tefaatau la fonction de président Natireva, société qui exploite la compagnie concurrente d’Air Tahiti. Il a pour mission d’accélérer le développement, vers de nouveaux archipels mais aussi dans la région, et de mener à terme les projets d’achat d’un nouvel ATR d’ici 2025 et d’un nouveau type d’appareil par la suite.

Un « P » pour le « DG » d’Air Moana. Raitini Rey, déjà directeur général d’Air Moana, en a été nommé président, a annoncé ce mardi la compagnie. La fonction était jusque là occupée par Karl Tefaatau, qui, toujours d’après Air Moana « lui passe le flambeau avec confiance et sérénité ». Quatre mois après les premiers vols vers Bora, Raiatea et Rangiroa, moins de trois mois après l’atterrissage aux Marquises, le nouveau PDG salue « les choses extraordinaires » déjà accomplies par la jeune compagnie et ses deux ATR, qui se félicitent d’avoir créé 2023 emplois « à Tahiti et dans les îles » et avoir fait baisser les tarifs « de près de 30% » sur le marché. « Mais je suis impatient de voir jusqu’où nous pourrons aller », ajouter Raitini Rey.

Les actionnaires aussi : ils attendent du dirigeant qu’il « accélère le développement » d’Air Moana, en « consolidant l’activité actuelle », mais surtout en « élargissant les desserte ». Le premier concurrent d’Air Tahiti dans le ciel du fenua vise depuis le début Tubuai et Rurutu, aux, Australes, où le débarquement semble prendre plus de temps que prévu, pourquoi pas d’autres îles des Tuamotu. Mais il s’agit aussi de partir à l’assaut de la région, en restant dans le « triangle polynésien ». Pour ça, Air Moana doit accueillir un ATR supplémentaire en 2025 et un « nouveau type d’appareil », pas encore spécifié, par la suite. Raitini Rey s’est aussi engagé à « développer de nouveaux partenariats avec les acteurs économiques et sociaux » et devrait être présent la semaine prochaine au 54e Salon de l’Aéronautique, au Bourget, près de Paris pour présenter les ambitions de la compagnie.