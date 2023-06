Tri sélectif : Arue encore Tortue d’or et Rimatara citée en exemple

Avec une 15e tortue d’or Arue, semble l’indétrônable reine du tri sélectif parmi les communes polynésiennes. Mais Fenua ma a aussi salué les efforts de Rimatara, pris en exemple pour les îles éloignées, et qui compte bien continuer à s’améliorer. Côté entreprises, c’est la CPS qui l’emporte après quatre ans d’attente, quand le lycée du Diadème sort vainqueur d’une âpre bataille côté établissements scolaires.

Comme chaque année, le syndicat Fenua Ma a organisé sa cérémonie des Tortues d’or récompensant les meilleurs en termes de performances du tri des déchets pour l’année 2022. Six catégories ont été primées : les communes adhérentes au syndicat, les îles éloignées, les entreprises, les établissements scolaires, les hôtels et les manifestations publiques. Il ne faut pas croire que ces récompenses soient prises à la légère. Les primés ont exprimé leur satisfaction, fierté et reconnaissance et parfois expliqué qu’ils se battront pour une meilleure place encore. Il y a une vingtaine d’années, le directeur de Fenua Ma avait constaté l’absence d’intérêt financier à trier ses déchets : « Ça nécessite l’export et avec le coût du fret, trier ces déchets revenait trois à quatre fois plus cher que de les enfouir », indique Benoît Layrle.

48 000 tonnes au CET, 10 000 tonnes triées

Mais évidemment pour l’environnement, il n’était pas possible d’en rester là. Le syndicat a donc « inversé la vapeur » et proposé une grille tarifaire avec un bac gris plus cher. « Plus tu tries, moins tu payes ! » Une formule gagnante qui a permis d’augmenter considérablement la quantité de déchets triés et donc de rallonger la durée de vie du CET. « En 2022, 48 000 tonnes sont parties au CET et 10 160 tonnes ont été triées, 18% de déchets ont été détournés du CET grâce au tri. » Pour Benoît Layrle, les Tortues d’or permettent de reconnaitre et mettre en avant les efforts de tous les organismes qui trient :

Arue obtient à nouveau la Tortue d’or pour les communes et semble « indétrônable », « l’arrivée des déchetteries pourrait la mettre en difficulté pour garder sa place », prévient le directeur de Fenua Ma. La CPS qui obtient une Tortue d’or, en catégorie entreprises, s’est battue « pendant quatre ans pour obtenir ce prix ». Et enfin, « la bataille fait rage » au sein des établissements scolaires : « C’est très intéressant car les élèves changent d’une année sur l’autre mais certains établissements se maintiennent dans la course car le staff, la direction, les services techniques, les enseignants, prennent ces sujets à bras le corps et les gamins suivent derrière. Ils ont beaucoup d’imagination, ils nous surprennent. » Bref, les Tortue d’or encouragent tous les organismes à faire de mieux en mieux et à rivaliser d’innovations.

Rimatara met fin à l’enfouissement sauvage

Les îles éloignées ont également obtenu des récompenses et si Rimatara n’a « que » la Tortue de bronze, Benoît Layrle a insisté sur le travail très intéressant mené par le tavana de l’île, un exemple pour tous. Car effectivement Rimatara a refusé d’avoir un CET et il fallait bien trouver une alternative. « Ce n’était pas possible de continuer à les enfouir sauvagement », explique Artigas Hatitio. Les points d’apport volontaire ont été multipliés autour de l’île, passant de six à seize avec des compartiments spécifiques pour le plastique, les cannettes, les boites de conserve, le verre et les piles. Tout est ensuite amené à la déchetterie et compacté avant de partir vers Papeete par le Tuhaa Pae. Le tavana remercie d’ailleurs la compagnie qui a accepté de faire deux rapatriements gratuits des déchets triés par an. Les DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique) sont eux pris en charge par la commune qui finance leur rapatriement sur Tahiti. La population a-t-elle adhéré immédiatement ? Non, mais elle a été séduite par les actions entreprises par l’île, comme l’explique le tavana :

Artigas Hatitio assure que l’île a effectivement changé, « elle est très propre ». Et il ne compte pas en rester là : « Nous souhaitons optimiser la déchetterie actuelle, faire quelque chose de plus grand avec des machines plus performantes. Je voudrais réussir à broyer le verre beaucoup plus finement. » Cette Tortue de bronze le rend très fier mais il garde bien en tête son objectif : « Faire changer la mentalité des gens ».