La liste de Rodolphe Apuarii remporte les élections de la Fédération tahitienne de va’a

La liste du président sortant de la Fédération tahitienne de va’a a remporté d’une courte tête les élections qui ont eu lieu samedi, devant celle de son vice-président Alfred Mata. En revanche, cette longue assemblée générale n’a pas laissé le temps aux membres de procéder à l’élection du président et du bureau. Ils se retrouvent lundi pour le faire.

À la tête de la FTV depuis 2015, Rodolphe Apuarii s’apprête à rempiler. Samedi à Aorai Tini Hau, l’assemblée générale qui s’est tenue a désigné sa liste à l’issue d’un vote qui a duré quatre heures et qui lui a donné 11 voix d’avance sur la liste présentée par le vice-président Alfred Mata, par 193 voix contre 182.

Alfred Mata, soutenu notamment par l’ancienne présidente Doris Hart et la star de la discipline Kevin Céran-Jérusalémy, prônait la transparence financière, et la remobilisation de la FTV pour attirer les jeunes, face à un nombre de licenciés en baisse. Il souhaitait également militer pour faire du va’a une discipline olympique.

Avant cela, l’assemblée générale avait adopté à l’unanimité, mais non sans discussions, le budget prévisionnel de la FTV, d’un peu plus de 70 millions de Fcfp. Auxquels la fédération prévoit d’ajouter 38,5 millions des subventions demandées au Pays. L’une des plus grosses dépenses à venir sera la participation, en individuel ou en clubs, aux mondiaux qui se tiendront à Hilo (Hawaii) au mois d’août. Plus de 260 personnes feront le déplacement.

Le temps a manqué pour procéder à l’élection du nouveau bureau, qui devrait consacrer le maintien de Rodolphe Apuarii dans son siège de président. Elle devrait se tenir ce lundi.