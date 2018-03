La liste du Tahoeraa pour les territoriales

Le congrès du Tahoeraa se tient samedi au parc expo de Mama’o devant près de 9 000 militants. Les militants ont d’abord confirmé l’élection de Gaston Flosse comme président du parti et de Teura Iriti comme présidente déléguée. Le leader du parti orange a ensuite annoncé la liste du parti pour les prochaines territoriales.

La liste dévoilée samedi après-midi par Gaston Flosse sera conduite par Geffry Salmon. On y retrouve notamment en bonnes places l’ancien leader de la CSTP-FO, Angélo Frébault, et la fille du leader de la CSIP, Vaitea Le Gayic, les deux plus grosses confédérations de l’intersyndicale qui a menée la grève contre la réforme des retraites. A noter également que les deux représentants des partis politiques liés au Tahoeraa, le Here Ai’a et le Ia Hau Noa, ne trustent pas les premières places, loin de là. Roméo Tauraa est sixième et Bruno Sandras quatrième. L’ancien sénateur et candidat aux législatives, Vincent Dubois, n’apparaît qu’en septième place. Surprise également pour le journaliste de La 1ère, James Heaux, en seconde position.

Section Papeete, Pirae, Arue, Moorea : Vaiata Friedman, Angélo Frébault, Vaitea Le Gayic, Evans Haumani, Sandra Levy-Agami, Roméo Tauraa, Mareva Hapairai, Tepuanui Snow, Mareva Wane, Kaiva Flosse, Vaite Dauphin, Jean-Claude Paquier, Rebecca Tetuanui, Benjamin Tetauvira, Lucienne Yip.

Section Mahina à Paea, via la Presqu'île : Teura Iriti, James Heaux, Naura Nena , Bruno Sandras, Loïs Salmon, Jonathan Tarihaa, Béatrice Flores-Le Gayic, André Lo, Lucie Lucas, Alfred Marotau, Ruita Lucas, Taputuarai Rahi, Sylvana Oldham, Georges Paofai, Raita Mac Carthy.

Section Faa'a et Punaauia : Geffry Salmon, Manolita Ly, Michel Leboucher, Bernadette Salmon, Jean Temauri, Maire Sabre, Vincent Dubois, Elise Vanaa, Raymond Wolher, Yesta Heua, Jacques Vaiho, Yohan Amo, Dan Pihaatae.

Section des Marquises : Etienne Tehaamoana, Rachel Tamarii, Joseph Kaiha, Lucia Matohi, Félix Barsinas.

Section Tuamotu de l'Ouest : Bernard Natua, Rosalie Orbeck, Etienne Maro, Angélina Bonno, Eria Tehihiria.

Section des Tuamotu de l'Est et Gambier : Yseult Butcher, Daniel Paheo, ?, ?, ?.

Section des îles Sous le vent : Sylviane Terooatea, Hiomai Teriihaunui, Tara Teiho, Joel Hahe, Gwendolina ?, Céline Temataru, Woullingson Raufauore, Poerava Amo, Philippe Tauaroa.

Section des Australes : Fernand Tahiata, Ginette Teruruarii, Artigas Hatitio, Rosalie Tetuamanuhiri.

(Derniers noms de la liste à venir…)