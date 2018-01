La mer 90 cm plus haute il y a 4 000 ans en Polynésie

Des chercheurs du CNRS et de l’Université Aix-Marseille ont mené une étude sur les variations du niveau de la mer dans le Pacifique, et plus particulièrement en Polynésie française, sur les six derniers millénaires.

Le site Nature Communications a publié les récents travaux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et des chercheurs de l’Université Aix-Marseille sur la reconstitution « des variations du niveau marin dans le Pacifique au cours des six derniers millénaires ». Une reconstitution qui s’appuie sur la datation à haute résolution de « micro-atolls coralliens » : ces patates de corail en eau peu profondes qui s’accroissent concentriquement autour du centre nécrosé. Les chercheurs ont en fait trouvé l’âge des micro-atolls qui constituent les archives les plus fiables des variations du niveau marin. Les études se sont déroulées dans quatre archipels de la Polynésie : la Société, les Australes, les Tuamotu et les Gambiers. Et dans douze îles différentes dont Bora Bora, Maupiti, Tikehau, Makemo, Taha’a, Tetiaroa ou Rangiroa.

Un pic à +90 centimètres il y a 4 000 ans

Les recherches montrent qu’il y a 6 000 ans en Polynésie, le niveau de la mer a monté de +90 centimètres pendant deux millénaires pour atteindre son pic il y a 4 000 ans. Le niveau est ensuite redescendu pendant trois millénaires, pour atteindre son niveau actuel il y a 1 000 ans.

Ces études permettent aux chercheurs de prévoir la réponse des côtes polynésiennes à la montée des eaux annoncée de 0,5 à 1,5 mètres avant la fin du siècle. Les chercheurs comptent à présent étudier des micro-atolls coralliens plus jeunes pour comprendre l’implication de l’homme. Cela leur permettra d’affiner les prévisions de montée des eaux.