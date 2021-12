La Nouvelle-Calédonie rouvre ses frontières

La décision avait été évoquée, débattue, avait failli être prise la semaine passée, elle a finalement été confirmée mercredi par le gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie. « Le gouvernement a modifié l’arrêté de suspension des vols au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie. La fin de cette suspension est fixée au 1er décembre au lieu du 31 décembre à minuit, a indiqué Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement, cité par Les Nouvelles Calédoniennes. Depuis le 1er avril 2020, la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie a fortement évolué. Le virus de la Covid-19 circule désormais librement et le taux de vaccination permet d’envisager une réouverture des liaisons avec les pays qui mettent en œuvre une politique vaccinale similaire à celle de la Nouvelle-Calédonie. »

Pas de motifs impérieux pour se rendre sur le Caillou, mais l’embarquement est réservé aux voyageurs pouvant justifier d’un schéma vaccinal complet. Aircalin, qui assurait jusqu’à présent des liaisons de continuité territoriale, va donc pouvoir reprendre son activité presque normalement, même si la reprise va se faire progressivement. La ligne de Wallis n’accueillera, jusqu’à précision des autorités, que des vols de « rapatriement », les allers-retours vers Sydney sont réservés aux ressortissants australiens, aux évasans et au fret, la ligne d’Auckland attendra au moins la fin mars que la Nouvelle-Zélande rouvre et Aircalin ne dessert plus, jusqu’à nouvel ordre, Melbourne et Osaka… La compagnie cagou prévoit tout de même trois à quatre rotations vers Tokyo, et donc vers Paris, en décembre, et cinq à six à partir de janvier.

Quant au Nouméa-Papeete-Nouméa, il reprendra son programme régulier d’une rotation par semaine. Elle était, avant la crise, programmée entre vendredi et samedi. Les premiers billets mis en vente sur le site d’Aircalin tablent plutôt sur un départ de Nouméa le jeudi matin pour arrivée mercredi après-midi à Faa’a, avec redécollage en début de soirée et retour à Nouméa en fin de soirée jeudi. Ce nouveau programme devrait débuter les 22 et 23 décembre.