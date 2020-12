La Nouvelle-Zélande inclut plusieurs pays du Pacifique dans ses commandes de vaccins

La Nouvelle-Zélande a commandé 15 millions de doses de différents vaccins contre le Covid-19. De quoi vacciner l’ensemble de la sa population en 2021, mais aussi aider Tokelau, Niue, les îles Cook, les Tonga ou les Samoa à mener leur propre programme. L’ouverture des frontières, pourtant, devrait attendre : le pays du long nuage blanc, qui résiste à la crise économique, n’a pas l’intention de se presser.

750 000 doses de vaccins Pfizer-BioNtech, 5 millions de doses de Janssen, 3,8 millions d’Oxford/AstraZeneca et 5,36 millions de Novavax…. Auckland a complété ses commandes et « sécurisé » assez de doses pour vacciner l’ensemble de la population, soit 4,9 millions de citoyens. C’est ce qu’a confirmé hier la Première ministre Jacinda Ardern, réélue en octobre dernier, et qui prévoit de mener, le « plus grand programme de vaccination jamais mis en place » dans le pays dans les mois à venir. Comme en France, le vaccin sera gratuit et fourni prioritairement à certaines catégories de population, notamment aux travailleurs de la santé, des ports et aéroports.

Pas question pourtant de rentrer dans la course mondiale à la vaccination. Wellington compte attendre le deuxième trimestre 2021 pour lancer son programme. Le temps, explique Jacinda Ardern, que son administration valide l’efficacité et de la sécurité de chaque traitement. Le programme sera ensuite déployé sur plusieurs mois, avec un début de vaccination de la population générale à partir du second semestre 2021. La Nouvelle-Zélande n’envisage pas donc pas de réouverture de ses frontières sans quarantaine à moyen terme. A l’exception de l’Australie : Jacinda Ardern a confirmé la mise en place d’une bulle de voyage entre les deux pays, à condition que la situation ne se dégrade pas après les fêtes de fin d’année d’un côté ou de l’autre. Cette bulle trans-Tasmane pourrait être active à la fin du mois de mars, avant d’être étendue aux îles Cook, et pourquoi pas à Niue. La Polynésie, l’Europe ou les États-Unis devront attendre : aucun vol commercial Papeete – Auckland n’est prévu dans les mois à venir et la réouverture des frontières sans quarantaine attendra « la fin de la pandémie », explique toujours le gouvernement.

Des vaccins et des financements pour les pays de la région

Comme l’a précisé la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta ce plan « Vaccins 2021 » concerne aussi, des pays associés à la Nouvelle-Zélande, comme Tokelau, Niue et les îles Cook, (qui font partie du « Royaume de Nouvelle-Zélande », dont la reine Elizabeth II est officiellement souveraine). Wellington a aussi inclus dans ses commandes des pays voisins comme Tonga, Samoa et Tuvalu. Cette offre, qui reste à être acceptée par les pays en question, est accompagné d’un financement de 5,2 milliards de Fcfp (75 millions de dollars NZ). Des fonds destinés à aider les états du Pacifique à mener leur programme de vaccination. Certains d’entre eux prévoient déjà des difficultés logistiques, certains de ces traitements devant être stockés et transportés à des températures très basses (jusqu’à -70°c).

Cette présentation du plan de vaccination intervient dans un contexte d’optimisme économique dans le pays, souligne le média américain NPR. D’abord parce que la Nouvelle-Zélande est considérée comme un des états ayant eu la réponse la plus cohérente à la crise sanitaire. Le pays a fermé les frontières le 20 mars, et a été entièrement isolé du monde pendant plus de 50 jours, avant de mettre en place une quarantaine stricte et au frais du voyageur pour tous les arrivants. Côté économie, le tourisme a, forcément, beaucoup souffert, mais après une baisse de 11% au deuxième trimestre 2020, l’activité générale a rebondi de 14% entre juillet et septembre. Une hausse comparable à celle de l’Australie, mais bien supérieure à celle des économies européennes, celle du Japon… ou de la Polynésie. Le chômage, d’environ 4% avant la crise devrait, de son côté atteindre un pic de 6,9% fin 2021 contre 7,8% prévus plus tôt dans l’année. « Le rebond économique est le résultat de notre décision d’agir avec fermeté et rapidité pendant la pandémie de Covid-19 », a déclaré le ministre des finances, Grant Robertson.