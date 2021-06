La pirogue Faafaite à Raiatea pour une semaine d’échanges

La crise du covid lui avait fait baisser les voiles, mais presque un an après le retour de la pirogue double des festivités du Tuia 250 en Nouvelle-Zélande, l’association Fa’afaite i te Ao Ma’ōhi se rend à Raiatea pour partager les mémoires de Tupaia ramenés d’Aotearoa. L’équipe sera présente pendant 7 jours.

La pirogue double Fa’afaite sera à Raiatea du 4 au 10 juin afin de restituer les mémoires du voyage et ce qui a été appris à propos de Tupaia, illustre ancêtre navigateur de Raiatea.

Au programme, de nombreuses rencontres avec le grand public mais surtout les scolaires. Les membres d’équipage proposeront des ateliers de découverte à plusieurs classes de primaire et collège. Un moment privilégié sera également partagé avec les jeunes CAE de Taputapuātea actuellement en construction de deux pirogues longues de 18 et 28 mètres, projet du Port autonome et de la commune. Deux étudiants sont d’ailleurs invités à naviguer sur la pirogue à l’aller et deux autres au retour afin de permettre une initiation plus en profondeur.

Le grand public quant à lui n’est pas oublié. L’équipage les attend nombreux à l’occasion :

– d’une exposition permanente des souvenirs et cadeaux reçus lors du voyage – du lundi 7 au jeudi 10 juin de 8 heures à 15 heures, à la mairie d’Ōpoa ;

– d’une après-midi “Visite du va’a”, ouvert à la population le lundi 7 juin de 13 à 16 heures, quai de Fare ‘Ofe ;

– et d’une présentation “Fa’afaite te are o Tupaia” publique le lundi 7 juin de 18 à 20 heures, à la mairie d’Ōpoa.

