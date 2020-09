La politique publique de l’habitat se construit, livraison prévue début 2021

Le ministère du Logement et la Délégation à l’habitat et à la ville (DHV) organisaient vendredi un séminaire prospectif dans le cadre de l’élaboration de la politique publique de l’habitat qui doit être lancée au début de l’année prochaine. Le diagnostic réalisé depuis près d’un an a été présenté aux représentants des communes et des différents services du Pays et de l’État, et les différents archipels ont fait part de leurs problématiques spécifiques.

Lancée en octobre 2019, la réflexion sur la politique publique de l’habitat 2020-2030 en Polynésie française doit accoucher d’un plan en janvier 2021. « Là on en est à la phase transitoire entre le diagnostic et la construction d’une stratégie, explique Emmanuelle Thenot, à la tête de la DHV. Le diagnostic se fonde notamment sur toute la connaissance des tavana de leurs territoires communaux et de leur fonctionnement. »

À présent que le cadre réglementaire du Sage a force de loi, que les Projets d’aménagement et de développement durable (Padd) de chaque archipel sont définis et que sont déjà lancés les PRU (projets de rénovation urbaine) à Tahiti, « on est sur des politiques territoriales qui doivent continuellement dialoguer, à différentes échelles, selon différentes thématiques et différentes temporalités, donc c’est un peu complexe et c’est pour ça que ça prend du temps », dit Emmanuelle Thenot.

Penser « habitat » plutôt que « logement »

L’objectif est de penser « habitat » plutôt que simplement « logement », c’est-à-dire prendre en compte non seulement les maisons ou appartements dont les Polynésiens ont grand besoin, mais aussi les lieux de vie, de consommation, de loisirs à proximité, et la capacité des habitants à se déplacer, notamment pour rejoindre leur lieu de travail. « Ramasser l’habitat pour qu’il soit plus proche des services, des équipements nécessaires à la vie quotidienne, et que ça préserve également les grands espaces verts, » résume Emmanuelle Thenot.

Des représentants de l’ensemble des communes – dont plusieurs maires et conseillers municipaux, à Tahiti pour voter dimanche aux sénatoriales, des directeurs généraux des services, des représentants des services et des établissements du Pays et de l’État, ainsi que des promoteurs privés, étaient donc rassemblés ce vendredi pour des ateliers qui devaient répondre à deux questions : comment améliorer les conditions d’habitat dans les prochaines années, et quels besoins spécifiques à chaque archipel faut-il prendre en compte pour la création de nouveaux logements ?

Tous les ateliers citent des problématiques communes : la lenteur du traitement des dossiers (« Parfois 10 ans d’attente ! Il y a des personnes qui avaient tout payé, et qui sont mortes avant d’avoir eu leur maison »), qui obligent les demandeurs à se déplacer tous les deux ou trois ans pour renouveler leur dossier ; et les problèmes d’indivision qui limitent l’accès au foncier.

Les Tuamotu-Gambier veulent des matériaux de meilleure qualité

Dans l’atelier des Tuamotu-Gambier, on n’est pas convaincu par la qualité des matériaux des fare MTR, inadaptés à la chaleur et à l’air marin. Les îliens citent des problèmes de pourriture qui apparaissent en moins de deux ans dans les pièces humides ou dans les planchers : « on aimerait bien avoir des maisons qui durent plus longtemps, » et ils évoquent des maisons OPH en dur, comme celles des îles hautes. Ils souhaitent aussi des citernes aux contenances adaptées. Enfin, ils rappellent que la population des archipels est vieillissante, et que les maisons doivent pouvoir être adaptées aux handicaps des matahiapo – habitations de plain-pied, ouvertures plus larges pour les fauteuils roulants, etc).

Les Marquises et les Australes veulent plus de souplesse dans les règles de construction

L’atelier qui regroupait les Marquises et les Australes évoque des difficultés de viabilisation, le besoin d’avoir une activité économique sur place, « la nécessité d’avoir un minimum de services, notamment de santé » à proximité des logements. Les participants ne veulent pas de constructions selon « des standards urbains européens » : « Il faut être plus souple sur les règles de construction, pour prendre en compte par exemple des pièces ouvertes ». Ils proposent que les kits OPH soient composés de l’ossature et de la toiture des maisons, mais que l’habillage soit confié à des locaux, que ce soit pour favoriser l’emploi local ou pour faire participer les attributaires.

Aux Îles-du-Vent, les effets pervers des aides en matériaux

Dans l’atelier des Îles-du-Vent, les problèmes générés par l’indivision sont à nouveaux évoqués, parce que « plusieurs générations s’entassent sur le même terrain ». Un problème encore renforcé par les aides en matériaux de l’OPH, constatent-ils. Ces matériaux sont souvent utilisés pour « bricoler » des maisons à la structure déficiente, ou des maisons qui ne peuvent avoir l’autorisation légale d’extension : un système qui fait perdurer l’habitat précaire.

Rendez-vous est donc pris pour le début de l’année prochaine pour connaître les orientations de la politique publique de l’habitat 2020-2030, et leur traduction dans les faits, car elle doit elle aussi contribuer au plan de relance du Pays.