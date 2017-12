La Polynésie suspendue du Conseil des Jeux du Pacifique

L’assemblée générale du Conseil des Jeux du Pacifique a annoncé dimanche avoir voté la suspension l’adhésion du Comité olympique de la Polynésie française (COPF) en raison de « l’ingérence du gouvernement polynésien dans l’autonomie et l’indépendance des associations sportives ».

Décidément, le boycott des Mini-Jeux du Vanuatu par la Polynésie française ne passe pas. L’assemblée générale du Conseil des Jeux du Pacifique a voté la suspension de l’adhésion du COPF. Décision prise « en raison de l’ingérence du Gouvernement Polynésien dans l’autonomie et l’indépendance des associations sportives », précise un communiqué diffusé dimanche sur le site des Mini-Jeux du Vanuatu. « La suspension prendra officiellement effet après la cérémonie de clôture des Mini-Jeux du Pacifique 2017 au Vanuatu et restera en vigueur jusqu’à ce que le Conseil exécutif du Conseil des Jeux soit convaincu que cette interférence politique a cessé et que l’autonomie du COPF est pleinement respectée. »

Le communiqué poursuit : « Le président du Conseil des Jeux, Vidya Lakhan, a déclaré : ‘Le gouvernement de Tahiti avait écrit au Conseil pour lui dire que si nous n’aceptons pas ce qu’ils veulent, ils demanderaient alors, à leurs fédérations de boycotter les Jeux du Vanuatu. Nous voyons cela comme une ingérence politique directe. (…) Le Conseil exécutif a pris la mesure que si nous n’agissons pas, si nous ne prenons pas la bonne décision, ces choses là vont continuer’, a déclaré Lakhan. » La Polynésie a également été suspendue en tant que membre associé du Comité National Olympique d’Océanie.

Rappelons que la Polynésie française ne participe pas aux Mini-Jeux du Vanuatu en raison de la décision du Conseil des Jeux du Pacifique de ne pas accepter les fédérations polynésiennes non reconnues par leurs fédérations internationales. Il s’agit principalement des nouvelles fédérations de boxe et de rugby, au coeur du bras de fer politique entre le gouvernement et l’ancien président du COPF et leader politique de Tau Hotu Rau, Tauhiti Nena.