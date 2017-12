Un contentieux retarde le projet aquacole de Hao

Le maître d’ouvrage délégué du projet aquacole de Hao, Coco Taputuarai, a intenté un recours pour dénoncer des impayés de la société Tahiti Nui Ocean Foods. Les investisseurs chinois ont écrit au tavana de Hao pour l’assurer que le projet irait « jusqu’au bout, mais que ce recours les retardait ».

Le démarrage des travaux pour le projet de ferme aquacole à Hao était annoncé pour ce début décembre. Mais un contretemps juridique est en train de repousser la date du premier coup de pioche. Présent à Makemo ce weekend à l’occasion des Jeux des Tuamotu, le tavana de Hao, Théodore Tuahine, explique avoir reçu un courrier du P-dg de la société Tahiti Nui Ocean Foods, Wang Cheng. L’investisseur chinois lui fait part du retard dans les travaux en raison d’un contentieux juridique avec le maître d’ouvrage délégué, Coco Taputuarai de la société Coco Group Engeneering.

Selon le tavana, Coco Taputuarai a attaqué Tahiti Nui Ocean Foods pour des impayés. Le premier magistrat de Hao ne désespère pas. Il préfère rester « confiant » même si, ajoute-t-il : « on ne sait pas ce qui va se passer demain, on croise les doigts et on a espoir que ce projet voie le jour ».

Théodore Tuahine explique également qu’il a rencontré Coco Taputuarai pour lui faire part de ses inquiétudes. Mais aussi et surtout « pour lui demander d’aller dans l’arrangement et dans la discussion à l’amiable car on est des adultes responsables ».

A quatre mois des territoriales, le maire de Hao se dit également persuadé que ce contretemps est téléguidé par des intérêts de « politique politicienne ».