La Polynésie vue depuis l’espace par Thomas Pesquet

L’astronaute français a posté de magnifiques photos de la Polynésie française, prises depuis la Station spatiale internationale. Maupiti, Raivavae, Raiatea, Moorea… Plusieurs îles et atolls sont mises en avant.

L’astronaute Thomas Pesquet, suivi par 2,6 millions de personnes sur sa page Facebook et 2 millions sur Instagram, a posté des photos de la Polynésie française, prises depuis la Station spatiale internationale (ISS), ce lundi.

« Le Pacifique est immense et notre trajectoire ne nous amène que rarement pile au-dessus de la Polynésie française, mais quand c’est le cas, c’est immanquable ! Il y a une bonne raison pour que le “bleu des mers du sud” s’appelle comme ça… Voici quelques atolls et îles de l’archipel de la Société et une île des Australes », écrit-il sur les réseaux sociaux. Il a également eu une pensée sur le changement climatique, faisant référence aux associations qui bouturent le corail et essayent de sauver le récif : « La Polynésie est évidemment aux premières loges et touchée d’une manière bien différente qu’en métropole. Comme pour la Grande Barrière au large de l’Australie, c’est le blanchissement du corail qui symbolise la surchauffe. On m’a parlé d’initiatives de jeunes Polynésiens pour replanter le corail… »

On y voit Maupiti et sa « piste d’aéroport qui laisse rêveur », Raiatea « où toute l’histoire polynésienne commence », Raivavae : « je ne crois pas avoir photographié un coin encore plus hors des sentiers battus que celui-là » ; Tahiti et un bout de la presqu’île « qui accueillera les épreuves de surf de Paris 2024 » ; Papeete, « incontournable première étape, sauf pour les voileux, et hub local » ; Moorea, « qui semble concentrer le meilleur de la Polynésie, entre relief montagneux, plages magnifiques, lagons, îlots de sable corallien… » ; et enfin Bora Bora et son « mythique lagon et l’aéroport construit par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l’atoll servait de base de ravitaillement ».

Un internaute poste même un message avec une photo du Président de la République Emmanuel Macron : « Si on regarde bien, on peut même y voir notre président ! »

Thomas Pesquet a embarqué pour la deuxième fois de son existence vers la Station spatiale internationale (ISS) le 23 avril dernier.