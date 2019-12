La potence d’Arue, une sécurité pour les sportifs à mobilité réduite

La potence d’Arue a été inaugurée ce mercredi matin sur le motu de la ville. Étaient présents notamment la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports Christelle Lehartel, le tavana Patrick Schyle, la direction du Rotary Club et les sportifs des associations de para vaa. Cette potence propose un système rotatif capable de soulever jusqu’à 150 kilos et assure surtout davantage de sécurité aux rameurs. Une fois installés, ils sont partis faire une démonstration de va’a avec un coéquipier de marque à bord, la ministre Christelle Lehartel.

C’est la deuxième installation de ce type à Tahiti après celle de la Marina Taina à Punaauia. La potence d’Arue a été installée sur le Motu situé en face du yacht club Tahiti. Ce nouveau système permet de soulever directement les personnes en fauteuil roulant puis de les installer dans la pirogue grâce à un système rotatif et une manivelle pour les descendre. Cette façon de procéder est bien plus sécurisante que l’ancienne où ils utilisaient un tapis placé au bord de l’eau pour se glisser dans la pirogue. En plus du danger de trébucher, les rameurs étaient dépendants de la marée qui trop basse, rendait la tâche encore plus difficile à cause de la hauteur séparant la pirogue du bord. Si le nom potence donne l’impression qu’on va se faire couper la tête comme le souligne avec humour Henriette Kamia dans son discours, les rameurs comme Arama sont ravis.

Les problèmes de marée et de tapis sont aux oubliettes. Cette potence a pu voir le jour grâce à l’engagement du Rotary Club qui avec les nombreux dons et ses multiples partenaires a pu financer la construction de cet outil facilitateur. Elle a été construite par les chantiers navals de Papeete qui a financé une grande partie de sa réalisation. Le Rotary Club Papeete est très engagé dans de multiples causes dont le soutien aux personnes à mobilité réduite. Son président Patrice Bruscher rappelle l’importance de ce projet et la volonté d’améliorer encore la prise en charge.

Ce projet a débuté en 2017 avec les événements Rame avec Alexandra puis Rame avec Pascal. Pascal est un ouvrier victime d’un accident sur le chantier naval qui a su se reconstruire pour retrouver un emploi et reprendre la pratique du va’a. Son histoire a ému le Rotary Club qui a souhaité s’investir pour les para va’a. Aujourd’hui Pascal est fier du chemin parcouru.

Un agréable buffet tahitien a conclu cette belle matinée marquée en dehors de l’inauguration de la potence par le coup de rame de la ministre Christelle Lehartel. Elle n’a pas hésité à accompagner les para va’a pour une démonstration d’une dizaine de minutes sous les applaudissements.