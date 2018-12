La première Journée du surf polynésien ce week-end à Taharu’u

Ce samedi se déroulera la première Journée du surf polynésien -le Mahana Horue 2018- sur la plage de Taharu’u à Papara. L’occasion de renouer avec les racines de ce sport ancestral polynésien où convivialité et partage ne sont pas que de vagues mots, mais un style de vie. Anciennes et nouvelles gloires du surf local seront de la partie pour partager anecdotes et expériences et bien sur faire quelques « ride ».

Organisée par la nouvelle Polynesian Surf Association, sous la houlette de Christophe Holozet et Ronnie Bennett, la première Journée du surf polynésien -le Mahana Horue 2018- se tiendra samedi 8 décembre sur le spot de Taharu’u à Papara. Il a pour but de faire rayonner le patrimoine culturel et sportif du surf au sein du triangle polynésien.

Surfer pro, soul surfer ou simplement spectateurs sont donc attendus pour cette journée qui débutera à 8h30 et nous fera replonger à l’époque ou les « board » étaient dépourvus de dérives et taillés dans des troncs d’arbres. Un évènement qui va rassembler anciennes et nouvelles gloires du surf local, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’essor de ce sport en Polynésie. Comme l’explique l’organisateur de l’évènement, Christophe Holozet. Un « free rider », comme il aime à se définir.

Un cercle de l’amitié entre surfeurs est prévu dans l’eau dans la journée, au son d’un paoa ancestral inédit. Un chant guerrier des origines du surf qui a été récemment exhumé des archives de Maco Tevane.

En parallèle, un grand barbecue sera offert aux participants pendant que des concerts en scène ouverte animeront la journée en musique. Un marché du surf d’occasion permettra à ceux qui le désirent de troquer ou vendre leur matériel.

Nouvellement créée, la Polynesian Surf Association est pleine d’ambition. Outre faire rayonner le patrimoine culturel du surf dans le triangle polynésien, elle compte mettre en place un festival du surf en 2019. Festival durant lequel une compétition internationale ouverte aux pros et aux amateurs se déroulera à Teahupoo. Il s’agira de la première compétition d’une « triple crown » polynésienne avec une seconde étape à Fidji et une dernière à Hawaii sur la fameuse vague de Pipeline.

La Polynesian Surf Association souhaite que le surf soit perçu comme un élément clé de la culture polynésienne, au même titre que la danse et les chants.

Le programme de la journée :

7h30- 8h30 : Accueil des exposants et staff

9h : Accueil des officiels

9h30 : Discours d’introduction de la Polynesian Surf

9h45 – 11h45 : Rassemblement à l’ombre les arbres pour le partage d’expériences entre les surfer et public. Marché du Surf de l’occasion

11h30-16h : Scène ouverte aux musiciens qui souhaitent s’exprimer

11h45-12h : La cercle de l’Amitié sur le spot avec tous les surfeurs au rythme du Paoa ancestral

12h15-14h : Ouverture du Barbecue : veaux rôtis avec accompagnement