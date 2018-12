Les dauphines font la promo de Miss Tahiti en France

A quelques jours de l’élection Miss France 2019, les trois dauphines de Miss Tahiti, Emehe Dezerville, Tihina Ropiteau et Ravahere Munoz-Lucero sont actuellement en métropole pour faire la promotion de Miss Tahiti. Les miss vont se rendre dans plusieurs villes pour distribuer monoi et tiare afin de convaincre le public de soutenir Vaimalama Chaves.

Le 29 novembre dernier, la 1ère dauphine de Miss Tahiti, Emehe Dezerville, la miss Heiva, Tihina Ropiteau et la lauréate du prix coup de cœur du jury, Ravahere Munoz-Lucero, se sont envolées pour Paris avec une mission : faire de Miss Tahiti la future Miss France 2019.

C’est devenu presque une tradition, chaque année, les dauphines se rendent en métropole pour faire la promotion de leur Miss et ainsi convaincre le public de choisir Miss Tahiti le soir de l’élection nationale. Cette année, les trois miss se rendront à Paris, Toulouse, Lyon et Lille où aura lieu l’élection le 15 décembre prochain.

La 1ère dauphine de Miss Tahiti, Emehe Dezerville, explique ne pas être partie les mains vides. Les miss ont même fait appel aux communautés polynésiennes de métropole pour les aider dans leur mission.

Et la mission est loin d’être facile. D’après Emehe Dezerville, le public métropolitain n’est pas très réceptif. Pas de quoi décourager les reines de beauté qui sont confiantes pour l’avenir de Vaimalama Chaves à Miss France : « On croise tout ce que l’on peut croiser, on espère qu’elle ramènera cette couronne, en tout cas elle a tout le potentiel qu’il faut pour ».

Les trois Polynésiennes seront bien évidemment présentes à Lille le soir de l’élection pour encourager Miss Tahiti. Elles seront de retour le 17 décembre. En attendant leurs aventures sont à suivre sur la page Facebook « Vahine i Paris-edition 2018 ».

La vidéo de présentation de Miss Tahiti dévoilée

De son côté, Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, poursuit sa préparation à Miss France. Mardi, la vidéo officielle de sa présentation a été publiée. Une vidéo tournée à l’île Maurice lors du voyage de préparation.