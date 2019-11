La présidence réagit au rapport du Cesec sur le diabète

La présidence indique, dans un communiqué, ne pas avoir attendu pour agir le rapport et les recommandations du Cesec adoptés vendredi dernier sur les effets alarmants du diabète en Polynésie. Ce communiqué vient notamment en réaction aux propos de Christophe Plée, le patron de la CPME, qui incitait le gouvernement à « commencer le combat ». Les actions et mesures prises par les pouvoirs publics contre le diabète et l’obésité sont rappelées et mises en avant.

Lors du débat au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) sur le diabète, Christophe Plée avait estimé que « le combat doit commencer aujourd’hui » et que « maintenant c’est au gouvernement et aux représentants de l’assemblée d’assumer leurs responsabilités ».

Le gouvernement et les élus de l’assemblée n’ont pas attendu les recommandations du Cesec ni les propos « comminatoires » (menaçants, ndlr) de Christophe Plée pour agir. C’est ainsi qu’un schéma de prévention et de promotion de la santé 2018-2022, qui complète les Orientations stratégiques 2016-2025 et le Schéma d’organisation sanitaire, ont été adoptés par l’assemblée de la Polynésie française. Les stratégies d’actions préconisées ont commencé à être mises en œuvre sous l’autorité du ministère de la Santé. Une taxe sur les produits sucrés destinée à alimenter un fonds de prévention a été mise en place. Cette taxe a cependant subi une édulcoration en règle pour certains produits fabriqués localement. Dans le même temps la liste des PPN a été revue dans une optique de prévention sanitaire.

Le gouvernement soutient par ailleurs de nombreuses initiatives, comme l’opération « Entreprise active pour la santé » pour promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité physique. La présidence invite Christophe Plée et son vice-président Régis Vignal à faire adhérer leurs entreprises à cette initiative (qui a récemment atteint l’impressionnant total de 34 entreprises en 4 ans, ndlr). Le Pays rappelle aussi que les associations sportives et d’éducation à la santé sont largement subventionnées, de même que l’agriculture biologique est grandement soutenue par les fonds publics.

Le communiqué de la présidence conclut sur une note plus nuancée. Il affirme que le rapport du Cesec est une bonne piqûre de rappel sur ces fléaux que constituent le diabète et l’obésité. Il convient de rappeler aussi que ce sont les comportements individuels qu’il s’agit de faire évoluer et que cela prendra de nombreuses années. Le gouvernement et les élus de l’assemblée sont entièrement mobilisés pour lutter contre ces fléaux sanitaires. Pour rappel, le diabète coûte chaque année 10 milliards de Fcpf pour 10 000 personnes traitées. 22% de la population de Polynésie française est touchée par des problèmes de diabète, et 720 nouveaux cas sont recensés chaque année.

Avec communiqué