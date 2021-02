La quatorzaine des voyageurs, en vigueur à partir de mardi, pourra se faire à domicile

Le gouvernement a adopté ce matin les modalités de la quatorzaine des voyageurs à l’arrivée au fenua, qui entrera en vigueur le 9 février.

Une quatorzaine obligatoire, en site dédié et aux frais des voyageurs. C’est ce qu’avait annoncé Édouard Fritch au lendemain de la fermeture de la fermeture du trafic touristique depuis et vers la Polynésie. Les modalités adoptées ce vendredi matin en conseil des ministres extraordinaire sont un peu plus nuancées. Certes l’arrêté, qui n’a pas encore été publié, impose « une quatorzaine stricte à toute personne entrant en Polynésie », à partir du mardi 9 février à 0 heure. Comme le rappelle le gouvernement, le voyageur doit quoiqu’il arrive justifier d’un motif impérieux (soit un impératif rendant le voyage non reportable) d’ordre personnel ou familial, de santé, ou professionnel qui s’applique d’ailleurs à tous les déplacements depuis ou vers un territoire français. Les voyageurs, comme c’est le cas depuis avril dernier, doivent pour embarquer vers le fenua présenter un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures.

Mais le gouvernement précise aussi que « la quatorzaine peut être effectuée à domicile si la personne atteste qu’elle peut être réalisée sans risque de croiser une tierce personne et sans risque de contamination ». Une façon, peut-être, d’éviter les recours en justice contre la quarantaine en site dédiée, qui avaient abouti, en mai dernier, à un recul des autorités sur la question. Pour pouvoir profiter de cette possibilité, le voyageur « doit également disposer d’un véhicule personnel à ’arrivée pour se rendre à domicile sans contact, ou avoir retenu un véhicule de transport sanitaire agréé » précise le Pays. La quatorzaine à domicile devra être demandée « au moins 72 heures avant le départ », et des pièces justificatives devront être adressées au Haussariat.

Hôtels et tarifs à préciser

À défaut, précise le gouvernement, « la quatorzaine est effectuée dans un établissement hôtelier dédié, aux frais de la personne, dans la limite d’un forfait journalier ». Ni le tarif ni les hôtels retenus ne sont pour le moment précisés, même si le président du Pays a évoqué sur le plateau de TNTV l’hôtel Tiare Tahiti et l’hôtel Puunui. Un troisième restait à déterminer. « Les personnes arrivant par voie maritime, à bord d’un navire de cinq personnes et plus, exécutent leur quatorzaine à bord », détaille le Pays. Quoiqu’il arrive, l’isolement pourra prendre fin après 14 jours, si les résultats du test RT-PCR effectué 12 jours après l’arrivée sont négatifs.

À noter que « les professionnels de santé nécessaires à la lutte contre la covid » et « les personnels dont l’intervention est nécessaire à la réparation d’un matériel indispensable, à la sécurité ou à la vie de la population » pourront profiter « d’aménagements ». Il en sera de même, d’après Édouard Fritch, pour le personnel navigant des compagnies aériennes et des médecins ou infirmiers accompagnant les évasans.