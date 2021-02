Lancement de l’étude de séroprévalence à Tahiti et Moorea

Pour déterminer quelle proportion de la population adulte a été infectée par le virus du covid-19, la plateforme covid du ministère de la Santé démarre lundi, pour une durée de trois semaines, une étude de séroprévalence à Tahiti et Moorea.

Plus de 18.000 cas cumulés ont été enregistrés depuis le 13 mars 2020 grâce aux déploiements de nombreux centres de prélèvements sur toute la Polynésie. Ces données confirmées et suivies de près par les épidémiologistes de la plateforme covid-19, sont néanmoins basées uniquement sur des résultats de prélèvements.

Ainsi, à partir du lundi 8 février et cela sur une durée de 3 semaines, plusieurs équipes mandatées par le ministère de la Santé se rendront dans des foyers sélectionnés au hasard sur Tahiti et Moorea pour une étude de prévalence des anticorps de la maladie covid-19.

L’objectif principal de cette étude est d’estimer la proportion de la population adulte (18 ans et plus) de Tahiti et Moorea ayant été infectée par le virus responsable de la covid-19 depuis le début de l’épidémie en Polynésie française.

Cette étude consistera à conduire un court questionnaire à une personne tirée au sort dans les foyers sélectionnés et à lui prélever un petit échantillon de sang. La participation à cette étude sera sur la base du volontariat, aucune obligation à y participer.

Nous demandons à la population de faire bon accueil aux équipes d’investigateurs qui se rendront dans les foyers et apporterons toutes les informations nécessaires pour une bonne compréhension de cette étude. La connaissance de cette prévalence est importante pour les futures décisions en matière de santé publique.