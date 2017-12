La santé au travail avec les « entreprises actives »

Sept entreprises du fenua ont signé mercredi après-midi une charte d’engagement des « entreprises actives » avec la direction de la Santé. Concrètement, ces entreprises s’engagent à proposer des activités sportives à leurs employés et à faire de la sensibilisation pour une alimentation saine.

La direction de la Santé veut passer par le secteur privé pour faire de la sensibilisation à la lutte contre l’obésité. Et ce n’est pas une nouveauté. Depuis 2015, les entreprises du fenua peuvent s’inscrire dans la charte d’engagement des « entreprises actives ». Jusqu’ici douze sociétés avaient signé la charte. Mercredi sept autres ont fait la même démarche : Plastiserd, Wan Distribution, Avis, Nestlé, la Banque de Tahiti, Vini et la TEP.

Les sociétés signataires s’engagent à créer un comité de santé qui sera chargé de coordonner les actions mises en place. Deux au minimum par an, en partenariat avec la direction de Santé et comprenant le passage d’une diététicienne. Pour la direction de la Santé, c’est une façon de faire de la prévention et de l’information. Cela permet aussi à l’administration de s’adapter aux besoins de la population ; comme l’explique la responsable du bureau des maladies non transmissibles, Marjorie Bourges.

Du côté de la TEP, des initiatives sportives avaient déjà été prises avec des challenges « perte de poids », des raids et des triathlons. Le directeur de la TEP, Thierry Trouillet, attend de cette charte des outils plus concrets pour insuffler une dynamique dans son entreprise.

Chez Vini aussi, on a déjà pris le train des « entreprises actives ». Equipe de va’a, challenge sportif ou encore culture bio… La démarche donne déjà des résultats, comme l’explique le responsable du service qualité de Vini, Vaiarii Pottier.