La SNA Tuhaa Pae envoie le Tahiti Nui 1 aux Australes

A la suite de l’immobilisation du navire Tuhaa Pae IV, le navire Tahiti Nui 1 de la flottille administrative a été affrété par la société SNA Tuhaa Pae pour desservir les îles Australes.

Avec la panne du Tuhaa Pae IV, l’armateur du navire a loué le Tahiti Nui 1 au Pays pour l’envoyer mardi dans l’archipel. Les îles desservies sont Raivavae, Tubuai, Rurutu et Rimatara. Le périple devrait prendre environ sept jours pour pallier les besoins urgents notamment en matière d’hydrocarbures (gazole, essence, carburéacteur…) et de denrées alimentaires des populations et des services concernés.

La société SNA Tuhaa Pae assurera les opérations commerciales : paiement du fret, connaissements et réception des marchandises. Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, a tenu à assister aux dernières opérations de chargement et au départ du Tahiti Nui 1 qui a quitté le port de Papeete mardi après midi vers 16 heures.

D’après communiqué.