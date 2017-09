Une « cellule anti-cambriolage » pour la Polynésie

Officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la gendarmerie en Polynésie française, le tout nouveau colonel Frédéric Boudier souhaite renforcer le partenariat avec toutes les forces vives de la sécurité au fenua, pour lutter contre « tout type de violences confondues ». Malgré la baisse d’effectif de gendarmerie au fenua, le colonel affirme pouvoir porter à bras le corps cette mission qui lui est confiée.

Le colonel Frédéric Boudier, nouveau commandant de la gendarmerie en Polynésie française, a été officiellement installé dans ses fonctions, mardi matin, par le général de division, Lambert Lucas, commandant de la gendarmerie Outre-mer. « Il va t’incomber de donner ici en Polynésie un cap, un sens à l’action », a déclaré le général à l’adresse de son colonel. Un cap défini par deux axes : la sécurité des gendarmes dans les différentes interventions -« la sécurité de nos héros du quotidien »- et le renforcement de la coopération et des partenariats, avec par exemple la création d’une cellule anti-cambriolage commune entre la police et la gendarmerie. Pour le général Lambert Lucas : « On n’en fait jamais assez en terme de prévention et de partenariat ».

La délinquance juvénile, les violences intra-familiales, les violences faites aux femmes, la lutte contre le trafic de stupéfiants… Le colonel Frédéric Boudier a listé quelques-unes de ses priorités pour la Polynésie. Il souhaite agir en amont, notamment vis-à-vis des jeunes, en occupant le terrain « pour éviter un développement de la délinquance qui pourrait être préjudiciable pour le fonctionnement de la société ». Le colonel Frédéric Boudier qui compte bien mener sa mission malgré la baisse des effectifs de gendarmerie au fenua.