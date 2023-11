La Sopadep prépare son nouveau « showroom Gauguin »

Les travaux de construction de ce grand bâtiment ont débuté en face du collège de Tipaerui. Il accueillera 1 200 mètres carrés de surface d’exposition pour les marques du groupe (Peugeot, BMW, Hyundai, Mitsubishi, Chevrolet, Porsche…) et plus de 9 000 mètres carrés de stockage, notamment pour les voitures neuves, en sous-sol et sur trois étages. Livraison prévue à la mi-2025.

De grandes vitrines et beaucoup de places de parking. C’est ce qui attend l’avenue du Commandant Destremeau, à Papeete, où a débuté il y a quelques semaines la construction du futur showroom de la Sopadep. Le groupe automobile, concessionnaire de Peugeot, Mitsubishi, Hyundai, Isuzu, Chevrolet, Great Wall Motors, Chery, BMW, Mini, ou Porsche, était déjà propriétaire de ce grand terrain de plus de 6 000 mètres carrés, situé entre la station Mobil et le stade Bambridge, face au collège de Tipaerui, où étaient alignées les voitures neuves. Les engins de chantier ont pris une bonne partie de l’espace, mais les Allemandes ou Japonaises devraient y reprendre leurs droits d’ici la mi-2025.

D’ici là, un grand bâtiment à l’habillage métallique sortira de terre sur ce terrain. Au rez-de-chaussée, des bureaux du groupe, mais surtout 1 200 mètres carrés de showroom où devraient s’installer certaines des marques de Sopadep. Le détail des mouvements d’enseignes n’est pas encore fixé par le groupe – les marques présentes dans le showroom pourraient d’ailleurs évoluer dans le temps – mais Peugeot, qui bénéficie d’un showroom récent à quelques pas de là, face au stade Bambridge, semble ne pas être concerné. Chevrolet, GWM, Chery ou Porsche sont pour l’instant logés sur ce même site qui sert de siège à la Sopadep, alors que Hyundai, Isuzu et Mitsubishi ont aujourd’hui leur concession sur Prince Hinoi et BMW et Mini sont installés à Mamao.

Certaines marques déménageront, d’autres non, mais tout le groupe devrait pouvoir profiter de l’autre attrait du nouveau bâtiment : environ 300 places de parking réparties sur un sous-sol et trois étages couverts. Une question de sécurité et de protection pour ces véhicules qui abritent de plus en plus souvent des batteries. Et l’électrique conquerra aussi les toits : ce showroom Gauguin, conçu par l’agence d’architecture d’Éric Regaud et de Pascal Beaudet, accueillera 1 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La livraison du bâtiment est prévue en juin 2025.