Tour des juges : Paris2024 répond à Matahi Drollet

Le comité organisateur de Paris2024 affirme que les études – que le surfeur voudrait voir rendues publiques – ont été adressées par l’IJSPF à l’association Vai Ara O Teahupo’o, avant même la publication d’une deuxième vidéo de Matahi Drollet que la tour allégée ne satisfait pas.

« Un courrier officiel de l’IJSPF daté du 24 novembre 2023 avait été envoyé par mail le samedi 25 novembre 2023 à 16:26 à l’association Vai Ara O Teahupo’o (soit AVANT la parution de la seconde vidéo) », explique le comité Paris2024 dans un mail envoyé aux rédactions. « Ce courrier était accompagné de l’ensemble des documents demandés par l’association par le biais d’un courrier officiel réceptionné par l’IJSPF en date du 27 septembre 2023. »

Selon Paris2024, les documents administratifs suivants (à savoir 14 études / documents) ont été transmis à l’association :

Cahier des clauses techniques particulières à chaque lot de l’appel d’offre de la tour des juges, des fondations, du réseau sous-marin et de la technique, Cahier des clauses administratives particulières à chaque lot de l’appel d’offre de la tour des juges, des fondations, du réseau sous-marin et de la technique, Le détail des quantités administratives, L’historique des avis d’attribution, Les plans architectes détaillés des ouvrages, Le plan général de coordination, La géolocalisation de la tour d’arbitrage prévue, Le plan topographique définissant l’emplacement des travaux, les indications sur les accès et les débords du chantier, Le plan de masse du projet (voir point 5 plans détaillés) Le tracé des canalisations sous-marines entre le littoral et la tour (voir annexes CCTP note environnementale CREOCEAN page 10) Les documents CREOCEAN, La déclaration des travaux, Rapport de l’étude ODEWA du 21 juillet 2022, Rapport G2 Pro de APIGEO du 07 octobre 2022,

« Suite aux récents arbitrages visant à alléger la tour des juges, le projet est en cours d’évolution et certains des documents transmis seront nécessairement impactés », note Paris 2024 qui précise également à l’attention de l’association, qui demande la preuve de la non homologation de l’ancienne tour et des anciennes fondations : « Dans l’attente du courrier officiel de l’association à l’IJSPF et sans présager de la réponse qui sera faite par l’IJSPF, nous pouvons d’ores et déjà confirmer que dans le cadre de la remise à plat du projet, l’IJSPF a consulté d’autres bureaux de contrôle, bureaux qui ont, soit émis un avis négatif, soit confirmé l’avis initial du bureau Veritas. »