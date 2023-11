Marangai Moeroa, nouveau directeur de l’Aviation civile

Cinq mois après la fin de fonctions de Georges Puchon, le gouvernement a finalement désigné celui qui va prendre la tête de la Direction de l’Aviation civile. Il s’agit de Marangai Moeroa, diplômé de l’Ecole nationale de l’Aviation civile (ENAC), qui a travaillé durant 15 ans pour des entreprises sous-traitantes d’Airbus Industries.

Le conseil des ministres de mercredi dernier a acté la nomination du prochain directeur de l’Aviation civile, en remplacement de Georges Puchon remercié à la fin du mois de juin dernier. Il s’agit de Marangai Moeroa, ingénieur diplômé de l’École nationale de l’Aviation civile (ENAC) en 2007.

Marangai Moeroa a d’abord commencé sa carrière professionnelle en tant que chef de projet Airbus A350, durant presque trois ans, chez Sogeti High Tech, fiiale de Cap Gemini spécialisée dans l’intégration et le développement de systèmes de gestion. Sa mission, menée entre la France et l’Inde, consistait à intégrer l’A350 dans les systèmes de simulation de vol. De 2012 à 2023, Marangai Moeroa a travaillé au Royaume-Uni chez Alten, multinationale française spécialisée en ingénierie et conseil en technologies. D’abord consultant, encore une fois sur le développement de l’A350, il a participé aux travaux sur la configuration de l’appareil. En 2017, il devient chef de projet au sein de l’entreprise, notamment pour Airbus et pour Rolls Royce. Marangai Moerai obtient alors un certificat en finance d’entreprise de HEC, pour ce nouveau poste qui englobe cette fois non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects financiers des contrats pris par Alten.

Rentré en Polynésie cette année, Marangai Moeroa était depuis avril dernier directeur de Solar Polynésie. Il devra à présent superviser la gestion des 46 aérodromes du Pays et des ressources humaines attachées, notamment les pompiers d’aéroport.