Les premiers projets financés par le Fonds de transition énergétique Le « Fonds Macron » subventionne des projets de transition énergétique des collectivités, de façon plus ou moins soutenue selon leur nature. Les installations de production électrique d’énergie renouvelable peuvent prétendre à une aide à hauteur de 25%, de 50% pour celles qui produisent de l’énergie renouvelable thermique, jusqu’à 60% d’aide pour les centrales hybrides, et jusqu’à 70% d’aide pour les infrastructures de stockage et de transport d’énergie renouvelable. Maiao Construction d’une centrale hybride

Création d’un réseau de distribution d’électricité Tahaa Unité de production photovoltaïque sur toiture, avec stockage Taputapuatea Unité de production photovoltaïque sur toiture, avec stockage Tikehau Hybridation de la centrale thermique Hao Hybridation de la centrale thermique, qui sera réalisée par EDT Tahuata Hybridation de la centrale thermique Rurutu Unité de production photovoltaïque sur toiture, avec stockage