La World Surf League a confirmé que les premiers heats de la Outerknown Tahiti Pro 2022 n’auraient pas lieu avant lundi sur le spot de Teahupo’o. La houle devrait alors monter un peu en puissance, mais c’est à partir de mercredi que les conditions pourraient devenir spectaculaires.

La WSL attend le swell et il risque bien d’arriver. Comme l’avaient déjà noté les organisateurs locaux le 10 août, lors de la cérémonie d’ouverture de la compétition, et à la veille des premiers « calls », ce n’est que la semaine prochaine que les vagues devraient être assez bonnes pour le gratin du surf mondial. Après quatre jours trop calme, la houle devrait prendre en puissance à partir de lundi, mais ce n’est que mercredi que les conditions pourraient donner du grand spectacle : 3 à 4 mètres de vague sur le spot mythique de la Presqu’île d’après les sites de prévision. De quoi animer les phases finales. En attendant le « next call » pour les surfeuses et surfeurs du Championship Tour, rejoints par Vahine Fierro, Kauli Vaast et Michel Bourez, ce sera lundi matin.