La Tahitienne : 5500 femmes prêtes à courir pour soutenir les malades du cancer

La 21e édition de la course La Tahitienne a lieu samedi 11 mars. Cette année encore, une marée de femmes sont prêtes à investir les routes de Pirae pour soutenir les personnes qui combattent le cancer. Le nombre maximal de participante a été fixée cette année à 5500.

Cette course populaire d’une distance d’environ 3 km connaît d’années en d’années toujours plus de succès. La Tahitienne, réservée exclusivement aux femmes, en a réuni 6500 l’an dernier, dont 3500 avaient effectivement pris un billet, le seuil maximum. À chaque fois très motivées, les vahine se mobilisent en grand nombre pour soutenir la cause du cancer. Depuis maintenant 20 ans, elles viennent courir, ou marcher, entre amis, collègues de travail et en famille. Une façon de faire du sport et d’aider des personnes malades. Mais pour une « question de sécurité« , l’Association Sportive Courir En Polynésie (l’ASCEP) a décidé pour cette 21e édition de limiter les inscriptions à 5500 participantes. « On s’est aperçus que les jardins de la mairie de Pirae ne sont pas extensibles, cela faisait beaucoup de monde. Dorénavant, les prochaines éditions seront bloquées à 5500″, précise Guy Ramond, secrétaire de l’ASCEP.

L’édition 2023 garde les mêmes règles. Les coureuses seront sur la ligne de départ dans les jardins de la mairie de Pirae. Une course qui pourra se faire « en marchant ou en courant » avec pour objectif de sensibiliser à la lutte contre le cancer. Ce rassemblement permet ainsi de récolter des fonds pour financer des soins de confort et de bien être, pratiqués par des professionnels, aux patients atteints de cancer durant leur traitement de chimiothérapie. L’an dernier, l’ASCEP avait récolté près de trois millions de francs, un montant qu’elle espère voir augmenter cette année encore. « Ces fonds servent notamment à payer une masseuse qui fait des massages pendant les séances de chimiothérapie des patientes« , indique Guy Ramond.