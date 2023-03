Concert de la femme : hommage Esther Tefana et Maeva Bougues

Le Conservatoire artistique de Polynésie française et le club Soroptimist de Tahiti organisent vendredi 10 mars le « Concert de la femme ». Cette 11e édition sera un hommage à deux « grandes » de la musique du fenua, Esther Tefana et Maeva Bougues et servira à récolter des fonds pour les foyers de femmes victimes de violences.

C’est une tradition. Chaque année, aux alentours de la journée mondiale du droit des femmes du 8 mars, le Conservatoire de Polynésie et le club Soroptimist Tahiti proposent un « Concert de la femme » qui met en avant les voix et talents féminins du fenua. Un événement caritatif pour « célébrer les droits et les combats des femmes » dans le monde et en Polynésie. Pour cette onzième édition, les organisateurs souhaitent rendre hommage à deux grandes dames : Esther Tefana et Maeva Bougues, grandes figures de la musique locale, disparues, mais qui ont marqué la culture du pays. Au programme de cet hommage, « deux chœurs exceptionnels » : le chœur des jeunes talents dirigé par Bruno Demougeot, qui rassemble les « pépites de la chanson polynésienne, et les chanteurs de l’atelier lyrique de Peterson Cowan. Comme l’explique Frédéric Cibard, le chargé de communication du conservatoire, les deux ensemble interpréteront, avec les musiciens mais aussi danseurs de ‘ori Tahiti de l’établissement, les grandes chansons du répertoire de Esther Tefana et Maeva Bougues. Une « surprise » musicale attendra les spectateurs entre les deux prestations.

L’an dernier, les fonds récoltés ont été reversés aux femmes d’Ukraine. Mais cette année, les organisateurs ont choisi de soutenir le foyer des femmes battues. Les places sont à acheter directement au CAPF, à Tipaerui. Le concert aura lieu le 10 mars à la salle polyvalente de la mairie de Pirae à 19h15. Pour tout renseignement, appeler au 40 50 14 14.