Première pierre pour le futur lycée de Moorea

Discuté depuis de longues années, annoncé en 2019 par le gouvernement, le futur lycée de Moorea va se concrétiser, à côté du lycée agricole pour une meilleure mutualisation des moyens. Un véritable « campus scolaire » capable d’accueillir plus d’un millier d’élèves à partir de la rentrée 2026, et qui évitera des déplacements coûteux et polluants vers Tahiti.

Depuis plusieurs années, en moyenne près de 300 élèves de Moorea doivent se rendre chaque jour à Tahiti pour suivre le cursus scolaire en vue du baccalauréat. Face à ce constat, le Pays pose la première pierre du campus adapté situé à Opunohu, qui permettra de mutualiser les moyens et de concentrer l’offre de formations pour les jeunes de l’île sœur et des îles voisines. Ce projet est la concrétisation du travail mené par Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation et par Tearii Te Moana Alpha, ministre de l’Agriculture avec la participation de la direction du lycée agricole de Opunohu.

Si le lycée accueillera, bien sur, les lycéens en filière générale, il sera aussi adapté aux besoins de la jeunesse de Moorea, en proposant des formations diplômantes spécifiques à la Polynésie mais reconnues au niveau national. La future filière générale accueillera 245 élèves, tandis que la filière professionnelle débutera avec 36 élèves. Le lycée agricole continuera quant à lui d’accueillir 600 élèves et étudiants. Au total c’est plus d’un millier d’élèves, étudiants et personnels qui travailleront sur plus de 16 000 m2 « dans un environnement protégé, esthétique et respectueux de la beauté de la nature environnante. » Ce chantier d’envergure devrait durer deux ans et demi ; le lycée ouvrirait ainsi ses portes à la rentrée 2026.

Un campus scolaire unique.

Le cahier des charges prévoit désormais la création d’un campus unique plutôt que deux lycées séparés, avec une combinaison entre l’enseignement général et la culture agricole. L’établissement est conçu par le cabinet Tropical Architecture de manière à renforcer son identité culturelle authentique, écologique et de proximité. Un amphithéâtre sera aménagé et dédié à l’expression culturelle des élèves sur le site. L’investissement global est de 6 milliards de Fcfp.

Etaient présents à cette pose de première pierre, Tearii Alpha, ministre de l’Agriculture, René Temeharo, ministre des Grands Travaux, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, Evans Haumani, maire de la commune de Moorea-Maiao accompagné de quelques membres du conseil municipal ainsi que de son équipe communale, Olivier Huisman, secrétaire général du vice-rectorat, Jean-Pierre Eugénie, directeur du lycée agricole de Opuhonu, Steve Finck, directeur général de l’Établissement grands projets de Polynésie (G2P), et Jean-Michel Garcia, directeur général adjoint de l’Éducation et des Enseignement (DGEE).

