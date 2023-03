Nouméa : ivres, ils s’endorment dans leur voiture et bloquent le drive du McDo

Direction la cellule de dégrisement pour ces deux hommes qui ont passé commande au drive d’un McDonald’s calédonien mais se sont endormis avant de récupérer leurs burgers.

Ce sont les les Nouvelles Calédoniennes qui racontent la scène. En milieu de journée samedi, dans le centre-ville de Nouméa, un petit embouteillage se créé à proximité du McDonald’s. Et pour cause : la file du drive du restaurant, très fréquenté le weekend, n’avance plus. En cause : une voiture qui après sa commande, a tout simplement arrêté d’avancer. Prévenu, le commissariat tout proche envoie une patrouille qui va à la rencontre des deux occupants du véhicule. Pas de panne, en tout cas mécanique, mais seulement une grosse sieste pour le duo, sans aucun doute provoquée par leur niveau d’alcoolémie avancé. Âgés de 25 ans et d’une trentaine d’années, les deux individus ont été embarqué vers le commissariat et placé en cellule de dégrisement. D’après le quotidien calédonien, ils seront poursuivis pour « ivresse publique manifeste » côté passager et « conduite en état d’ivresse » côté conducteur.