La vaccination avec le vaccin Janssen possible dès lundi

La présidence organisait une nouvelle journée de vaccination, ce dimanche. Les primovaccinés de plus de 18 ans et les personnes devant recevoir leur seconde dose étaient invités à se rendre au vaccinodrome de la présidence. L’objectif reste le même : accueillir davantage de candidats à la vaccination.



Pas de file d’attente ce matin mais du monde dès les premières heures. Les personnes âgées de plus de 18 ans se sont rapidement faites vacciner dans le respect de la procédure (enregistrement, information, vaccination). Une organisation rendue possible grâce au personnel de la direction de la santé et aux bénévoles de la Croix-Rouge.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, était présent ce dimanche matin, dès l’ouverture du centre de vaccination. Il a même donné de sa personne en préparant certaines doses du vaccin Pfizer. Le mois dernier, le PDG de Pfizer, a estimé « vraisemblable » l’hypothèse selon laquelle « une troisième dose serait nécessaire, entre six mois et douze mois ».

Pour le ministre de la Santé, il est encore trop tôt pour savoir si une troisième dose est nécessaire. « Pour l’instant, les chercheurs n’ont pas assez de recul pour le savoir. Néanmoins, certains pensent que, compte tenu de l’allure de décroissance des anticorps, il ne sera pas impossible de faire une troisième injection ».

Les premières vaccinations au Janssen dès demain