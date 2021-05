Les bikers déclarent la guerre contre la fourmi de feu

Ce dimanche matin, les bikers de l’association Tahiti Harley riders se sont donnés rendez-vous devant un fast-food bien connu à Papeete. Direction la commune de Hitia’a, où les riders ont escorté un camion contenant plus de 200 kilos de produits Mitsy destinés à tuer la fourmi de feu. Objectif : venir en aide à la population qui se bat contre ce fléau.

« Il y a trois semaines, nous avons vu un sujet qui montrait que la commune de Hitia’a était la proie des fourmis de feu. Impossible de rester insensible face à cette situation ». Ce reportage a fait l’effet d’un véritable déclic pour Emile Pavaouau, président du Tahiti Harley riders. « J’ai de suite pensé à Jean-Luc Gérard, membre du club et aussi applicateur de pesticides chez Fenua-Insectes – Jean-Luc Gérard qui est à l’origine du produit Mitsy, un insecticide local destiné à tuer la fourmi de feu ».

Notons que la fourmi de feu, est classée parmi les pires fourmis invasives au monde. Avec sa piqure très douloureuse, elle prolifère dans la végétation.

« Un insecticide local et respectueux de l’environnement »

« Nous avons offert 200 kilos de cet insecticide à la commune de Hitia’a afin d ‘aider non seulement la population mais aussi les animaux victimes de cette fourmi. Cet insecticide a été développé il y a sept ans et il a pour but d’éradiquer la fourmi de feu (…) l’insecticide a pour particularité d’être respectueux de l’environnement », indique Jean-Luc Gérard, applicateur de pesticides chez Fenua-Insectes. « Les 200 kilogrammes de produits sont destinés à couvrir une surface totale de 25 hectares », ajoute Jean-Luc Gérard.