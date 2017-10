L’accueil de folie de Christophe Maé au fenua

Christophe Maé est arrivé à Tahiti vendredi soir en provenance de Nouméa où il avait donné un concert… vendredi soir ! Plus d’une centaine de fans avaient fait le déplacement et ont réservé un accueil plus que chaleureux à leur idole.

Après son concert à l’Arène Sud de Païta, Christophe Maé s’est envolé pour Tahiti et a posé le pied vendredi soir au fenua. D’après le chanteur et son équipe, le concert calédonien était le meilleur de la tournée. Charge donc au public polynésien de les faire changer d’avis le 27 octobre prochain à To’ata. Mais l’accueil réservé à l’artiste pourrait déjà bien peser dans la balance. En effet, si c’est au son des to’ere que Christophe Maé est arrivé en Polynésie, c’est aussi sous les acclamations de son public. Plus d’une centaine de fans, petits et grands, étaient présents vendredi soir à l’aéroport pour souhaiter la bienvenue à leur idole. Des fans si impatients de rencontrer leur chanteur, qu’ils en ont presque oublié l’accueil traditionnel, se ruant sur l’artiste pour le couronner. Très accessible, Christophe Maé s’est très rapidement retrouvé enseveli sous les couronnes de fleures. L’artiste a tout de même effectué quelques pas de danse, entouré des danseurs. De quoi se mettre en jambes pour vendredi prochain.

Retrouvez l’interview de Christophe Maé dans notre édition de samedi.