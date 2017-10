Christophe Maé : « Je ressens un amour particulier ici »

Christophe Maé était « ému » vendredi soir au terme du dernier concert de sa tournée de 140 dates L’attrape-rêves tour sur la scène de To’ata à Papeete. « On a fini ici en beauté », s’est réjoui le chanteur, toujours aussi touché par l’accueil que lui a réservé la Polynésie et le public polynésien.

Christophe Maé était aux anges vendredi soir à To’ata pour l’ultime concert d’une tournée de 140 dates. Un moment un peu particulier partagé pendant toute la durée du concert avec le public. Dès la troisième chanson le chanteur a déclenché une série de “ola” histoire certainement de mesurer l’engouement de son public. Et il n’a pas été déçu de la suite des événements, certains spectateurs n’ont pas hésité à se masser autour de la scène pour profiter de chaque seconde du concert. Très ému de terminer cette tournée, Christophe Maé s’est également beaucoup confié durant son concert à To’ata. Se remémorant son parcours et les rencontres qui l’ont conduit de la boulangerie de son papa, située dans le Sud de la France, aux scènes de l’hexagone et de l’outre-mer…

En totale communion avec son public, To’ata s’est mise à scintiller aux lueurs des téléphones portables aux premières notes de « il est où le bonheur », offrant ainsi une ambiance féérique. Christophe Mae a lancé quasiment à la fin de chaque chanson un « mauruuru To’ata » et n’a pas hésité à monter sur scène avec un ukulele et démontrer ses talents de musicien pour le plus grand plaisir du public. A l’issue du concert, Christophe Maé estimait avoir « fini en beauté » par ce concert à Tahiti.

Comme en Nouvelle-Calédonie une semaine plus tôt, Christophe Maé ne semblait pas vouloir quitter la scène à To’ata. Retenu par l’effet du « dernier concert », mais aussi par la chaleur de l’accueil polynésien.

Le public a été véritablement électrisé par Christophe Maé. A la sortie du concert, les fans, et tout particulièrement les spectatrices, étaient encore sous le charme…

Nicolas Perez