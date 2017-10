Eto : « To’ata c’est un truc de malade »

Le double vainqueur du Tahiti Festival Guitare, Eto, a assuré vendredi soir avec brio la première partie du concert de Christophe Maé à To’ata. Une expérience qui a subjugué le jeune prodige polynésien.

Le guitariste et chanteur, Eto, a parfaitement assuré la première partie du concert de Christophe Maé vendredi soir à To’ata. Grâce à un répertoire très varié, aux accents polynésiens et anglo-saxons, l’enfant du fenua a su mettre en appétit les spectateurs venus également le ré-entendre ou le découvrir. Déjà fan de Christophe Maé –« un virtuose de la musique », selon lui-, Eto est sorti de sa prestation subjugué par les applaudissements et par cette première expérience devant un public de près de 5 000 personnes.

Nicolas Perez