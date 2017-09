L’aide à l’investissement des ménages augmentée et relancée

Le conseil des ministres de lundi a relancé le dispositif d’aide à Aide à l’investissement des ménages pour la construction d’une maison à usage d’habitation principale ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale instauré en 2014. Mais le montant passe de 2 à 4 millions de Fcfp.

Un dispositif d’aide à l’investissement des ménages pour la construction d’une maison à usage d’habitation principale ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale a été instauré en 2014. Ce dispositif d’ « AIM » consiste en une subvention d’un montant maximal de 2 millions Fcfp versée en une seule fois sur le compte des bénéficiaires pour la construction de logements neufs, ou directement auprès du notaire lors d’une acquisition.

Suite à l’avis favorable rendu par le Conseil économique, social et culturel, le Conseil des ministres a transmis pour examen à l’Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du Pays s’inscrivant dans le cadre du plan d’actions économiques et du plan logement du gouvernement. Ce projet propose de relever le plafond de l’aide à 4 millions Fcfp en prenant en compte à la fois la composition du ménage et ses revenus. Cette modification va favoriser l’accession à la propriété des ménages les plus modestes et va relancer le dynamisme des opérateurs privés.

Le dispositif AIM va être également étendu aux travaux d’aménagement, d’extension ou de rénovation d’un logement à usage d’habitation principale, pour un montant d’aide allant jusqu’à 2 millions Fcfp. Cette mesure vise à relancer le secteur du bâtiment, afin que les retombées escomptées bénéficient à l’ensemble du secteur d’activité (entreprises et artisans).