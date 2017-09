Le Pays débloque 6 millions pour les sinistrés d’Irma

Le président Edouard Fritch a annoncé lundi midi le déblocage d’une enveloppe de 6 millions de Fcfp, prise sur le budget du Pays, à destination des sinistrés du cyclone Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La sénatrice polynésienne Lana Tetuanui se rendra également sur place en fin de semaine.

A l’issue du conseil des ministres extraordinaire qui s’est tenu lundi matin, le président Edouard Fritch a annoncé en personne le déblocage d’une enveloppe de 6 millions de Fcfp (50 000 euros) pour les sinistrés du cyclone Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, deux collectivités françaises des Antilles littéralement dévastées par les vents, les pluies et la houle ces derniers jours. La dotation sera prélevée sur la ligne budgétaire consacrée aux « imprévus » liés aux catastrophes naturelles. La sénatrice polynésienne, Lana Tetuanui, membre de la délégation outre-mer au Sénat et proche du sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras, s’envolera également en fin de semaine pour les Antilles afin de « témoigner de la solidarité des Polynésiens envers ces habitants » et constater les besoins sur place, comme l’explique le président Edouard Fritch.