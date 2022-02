L’année du tigre célébrée à la présidence

La Présidence accueille le Nouvel an chinois dans ses jardins. Une danse du lion et quelques chants ont été interprétés en présence des membres du gouvernement qui n’accompagnent pas Edouard Fritch à Paris. Des aménagements sont accessibles au public entre 18 heures et 21 heures jusqu’au 15 février.

Ils étaient attendus avec impatience : les lions et dragons chinois ont interprété dans le jardin de la présidence la danse rituelle qui doit éloigner les mauvais esprits au début de la nouvelle année lunaire. Les membres du gouvernement restés à Tahiti ainsi que plusieurs représentants des institutions ont assisté au spectacle et fait une offrande enveloppée de rouge. Puis une chorale a interprété plusieurs chants pour célébrer l’année du tigre.

Différents décors ont été aménagés dans le jardin de la présidence : des étals de fruits et de légumes d’un côté, les signes astrologiques chinois de l’autre mais aussi un jardin de plantes porte-bonheur et plusieurs palanquins. Le public pourra les découvrir entre 18 heures et 21 heures jusqu’au 15 février.