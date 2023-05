L’Apetahi Express mis à l’eau au Vietnam

Le catamaran à grande vitesse commandé par le groupe Degage a été « lancé » par le chantier vietnamien d’Austal. Il doit être livré au mois de juin pour remplacer l’Aremiti 5 sur la liaison Tahiti-Raromatai.

Tout beau, tout neuf, et enfin à l’eau. Austal, société missionnée par le groupe Degage pour la construction de son nouveau catamaran à grande vitesse, a annoncé dans la presse spécialisée avoir « lancé avec succès » l’Apetahi Express dans son chantier naval de Vung Tau, au Vietnam. Le navire de 66 mètres a été commandé en 2021 pour assurer les liaisons Tahiti – Raromatai, relancées la même année par le groupe polynésien. Il remplacera donc l’Aremiti 5, qui assure depuis lors l‘intérim. Et il devrait le remplacer avantageusement : avec une capacité d’emport de 574 passagers et 16 tonnes de fret, l’Apetahi Express doit être plus confortable, plus autonome et aussi plus rapide que le catamaran actuel. Austal, qui prévoit encore des « aménagements finaux » à bord, doit dès ce mois-ci lancer des tests en mer pour vérifier les caractéristiques du navire, et notamment ses 38 nœuds de vitesse de pointe et sa tenue de houle améliorée pour préserver les passagers les jours de mara’amu. L’Apetahi Express, qui a coûté 2,4 milliards de francs, dont plus de 990 millions de francs de défiscalisation, doit toujours être livré en Polynésie en juin prochain, dans un peu plus de deux mois.