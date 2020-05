L’Armée s’active en Polynésie

Arrivé le samedi 25 avril en Polynésie française dans le cadre de l’opération « Résilience », l’A400M Atlas a effectué ses premières missions opérationnelles, sur réquisition du Haut-commissariat, les mercredi 29 et jeudi 30 avril 2020 aux Marquises et aux Australes. Par ailleurs, un A330 arrive dimanche avec à son bord une douzaine de militaires : une 2e équipe de désinfection et des renforts pour l’état-major interarmées en Polynésie.

Le mercredi 29 avril, l’avion militaire a décollé à 09h00 en direction des archipels des Tuamotu et des Marquises afin d’effectuer plusieurs reconnaissances de pistes mais également pour acheminer du fret. L’A400M s’est donc posé successivement Hiva Oa et à Nuku Hiva pour déposer du matériel avant de rallier Tahiti à 16 heures.

Le jeudi 30 avril à 9 heures, l’A400M Atlas s’est envolé pour l’archipel des Australes dans le cadre d’une mission de transport de fret, à la demande des maires de Tubuai, Raivavae et Rimatara.

Lors de cette seconde mission, il a ainsi pu débarquer 15 tonnes de fret alimentaire, du matériel ainsi que des colis pour les opérateurs d’importance vitale OPT et EDT, dont la livraison ne pouvait être différée.

Les besoins des tavana ont été recensés par l’État et le Pays qui les ont analysés et priorisé selon le degré d’urgence. Ces informations ont ensuite été transmises aux FAPF afin de planifier ces missions logistiques dans les meilleures conditions possibles et dans le respect strict des règles sanitaires.

Ces missions, et les prochaines conduites par les Forces armées en Polynésie française, ne viennent pas se substituer aux liaisons déjà existantes mais permettent de répondre aux besoins urgents auxquels doivent faire face les communes.

« Une douzaine » de militaires arrivent dimanche

Par ailleurs, un A330MRTT (« Multi Role Tanker Transport ») de l’Armée arrive à Tahiti dimanche avec à son bord une douzaine de militaires, dont la 2e équipe de désinfection dont la mission sera de désinfecter les appareils militaires en cas d’évacuation de cas suspects de covid-19. Les autres passagers sont des « personnels pour renforcer l’état-major interarmées (EMIA) des FAPF. » L’appareil repartira mardi.

Avant d’être déployés, prend soin de préciser l’Armée, tous ces nouveaux renforts ont été confinés en quatorzaine en enceintes militaires dédiées et testés négatifs 48 heures avant leur départ. Sur place, malgré l’allégement des mesures de confinement et tant que les mesures sanitaires actuelles restent en vigueur, tous ces renforts appliqueront les mêmes mesures de prévention que celles mises en place par les FAPF depuis le début de la crise. Les équipes de désinfection ne sont autorisés à quitter leurs logements uniquement que pour effectuer les missions qui leur seront assignées. Les autres renforts de l’état-major, travailleront en portant un masque pendant leurs 14 premiers jours de présence en Polynésie.

Avec communiqué.