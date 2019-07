L’Autorité de la concurrence enquête sur le secteur des travaux publics

Plusieurs entreprises de BTP auraient mis en place des « pratiques anticoncurrentielles. »

L’APC a procédé fin mai à « des opérations de visite et saisie inopinées », dans plusieurs entreprises « suspectées d’avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des travaux publics, » indique ce lundi un communiqué de l’Autorité polynésienne de la concurrence. « À ce stade, ces interventions ne préjugent pas de la culpabilité des entreprises concernées, » souligne l’APC, qui indique également qu’elle « ne fera aucun autre commentaire ni sur l’identité des entreprises concernées, ni sur les pratiques visées. » On ne sait pas non plus si l’APC s’est autosaisie du dossier ou si elle agit suite à un signalement.

L’APC confirme ainsi ce que nos confrères de Tahiti Infos écrivaient ce matin.

En 2016 à La Réunion, 6 entreprises de BTP ont été sanctionnées par l’Autorité de la concurrence française, totalisant 600 millions de Fcfp d’amende.