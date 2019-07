Le Pays visé par une enquête sur le remblai du Village tahitien

Le parquet a ouvert la semaine dernière une enquête pour « terrassement illégal et rejet de matières polluantes » sur le site du Tahitian Village, révèle ce matin La Dépêche de Tahiti.

À partir de 2013, Gaston Flosse, puis Édouard Fritch avaient décidé que le Pays procèderait à l’aménagement du site par anticipation des projets hôteliers. Plus de 100 000 m3 de terre avaient été apportés sur le site suite à la démolition de l’hôtel Maeva Beach, en ignorant délibérément les obligations du code de l’urbanisme et du code de l’environnement . Une étude d’impact n’avait été lancée qu’après l’apport de terre, et elle signalait plusieurs risques environnementaux aussi bien à terre que dans le lagon. Au grand dam de l’InterContinental voisin, qui avait porté plainte. Le tribunal administratif avait alors demandé au Pays de réaliser un état des lieux, qui aurait motivé l’ouverture de cette enquête.