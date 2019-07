Les actes charitables ne sont pas toujours récompensés

Une famille membre de l’Ordre de Malte s’est fait dévaliser pendant la messe à la cathédrale, samedi soir, par trois SDF qui bénéficient de l’aide de cette association. Les trois hommes seront jugés le 22 août prochain.

Samedi soir, les trois hommes âgés de 22 à 31 ans, tous SDF, trainaient aux abords de la cathédrale lorsqu’ils ont repéré une voiture contenant des bagages. Ils ont fracturé la vitre puis s’en sont emparés. C’est en sortant de la messe que les victimes se sont aperçues du vol.

Ce lundi, les trois hommes étaient déférés en comparution immédiate. Deux ont déjà été condamnés pour des faits de vol. L’avocat de l’un d’eux a demandé un délai pour préparer la défense de son client. Ils ont donc été placés sous mandat de dépôt en attendant le jugement, reporté au 22 août prochain. Quant au troisième, déjà condamné pour des violences sur conjoint, il est sorti libre, mais placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer chaque semaine à la DSP.

Un vol banal, si ce n’était le profil des victimes. La famille fait partie de l’ordre de Malte, association caritative qui distribue vêtements et denrées aux sans-abri. Ils devaient quitter la Polynésie samedi dans la soirée et dans les sacs, se trouvaient leurs passeports. Ils ont porté plainte immédiatement, les voleurs ont été interpellés et une partie des affaires retrouvée au parc Paofai et à la place Vaiete, sauf un sac qui contenait des bijoux et deux des trois passeports.

La femme était présente au tribunal et à l’énoncé du report du jugement, elle a tenté de culpabiliser les prévenus en leur faisant part de son implication dans des œuvres caritatives à l’intention de personnes dans leur situation. Espérant sans doute que pris de remords, l’un d’eux lui dise ce qu’ils avaient fait du troisième sac qui contenait les passeports et les bijoux. Alors qu’il repartait entre deux policiers, l’un des prévenus lui a glissé au passage, « Eh madame, le sac est avec celui qui est libre. »